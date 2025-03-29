Кондуктора-мигранта в Архангельске будут судить за насилие над девочкой в автобусе

В Архангельске передано в суд дело кондуктора-мигранта за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девочки, совершенное в автобусе.

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Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

«Следствием установлено, что 14 января 2025 года утром в общественном транспорте обвиняемый, будучи кондуктором рейсового автобуса, совершил иные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки», — отмечается в сообщении СК.

Обвиняемый, 35-летний иностранный гражданин, работавший кондуктором, заключен под стражу. Материалы уголовного дела и утвержденное прокурором обвинительное заключение направлены в суд, они будут рассмотрены по существу, уточнили в Следкоме.