Кондуктора-мигранта в Архангельске будут судить за насилие над девочкой в автобусе

В Архангельске будут судить кондуктора-мигранта за насилие над 14-летней девочкой
В Архангельске передано в суд дело кондуктора-мигранта за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девочки, совершенное в автобусе.
Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
«Следствием установлено, что 14 января 2025 года утром в общественном транспорте обвиняемый, будучи кондуктором рейсового автобуса, совершил иные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки», — отмечается в сообщении СК.
Обвиняемый, 35-летний иностранный гражданин, работавший кондуктором, заключен под стражу. Материалы уголовного дела и утвержденное прокурором обвинительное заключение направлены в суд, они будут рассмотрены по существу, уточнили в Следкоме.