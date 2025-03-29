Афтершоки в Бангкоке происходят раз в 10-15 минут

Жители Бангкока ощущают регулярные афтершоки после землетрясения, сообщила ТАСС местная жительница Олеся Аргеткина.

"Афтершоки сейчас еще идут, они регулярные, где-то каждые 10-15 минут. Конечно, мы мониторим ситуацию, смотрим, какие афтершоки, насколько меняется магнитуда, какие там баллы", - сказала она, уточнив, что по ее ощущениям, подземные толчки затухают.

Строения в Бангкоке, среди которых много небоскребов, по наблюдению местной жительницы, в большинстве не пострадали. Где-то повреждения носят косметический характер, где-то пострадали коммуникации.

"Есть несколько домов, которые признаны сейчас аварийными, но они, опять же, были изначально не очень хорошо построены", - подчеркнула женщина.

Дом, в котором живет Аргеткина, в настоящее время проверяют инженеры. Женщина вместе с подругой по рекомендации властей переселились в гостиницу.

Первые минуты

"Мы бежали с 28 этажа и кажется, что ты бежишь очень быстро. А потом видишь, что ты всего на 19 этаже. В этот момент было страшно", - сказала Аргеткина, которая выбежала из дома в домашней одежде, не взяв даже мобильный телефон.

По словам женщины, паника в первые минуты землетрясения была вызвана тем, что в Бангкоке почти не бывало землетрясений и люде не поняли, с чем столкнулись. Она сравнила свои ощущения от первых подземных толчков с головокружением. Подобное описала и ее подруга, и местные жители.