Число жертв землетрясения в Бангкоке возросло до 13 человек

Жертвами землетрясения в столице Таиланда Бангкоке стали 13 человек. Об этом сообщила местная газета Thairath.

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Указывается, что поисково-спасательная бригада обнаружила 13 погибших после землетрясения. Еще 118 человек числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные группы продолжают расчищать завалы, под которыми могут находиться пострадавшие. Спасатели используют собак и роботов для помощи в поиске людей.

По информации полиции, 8 человек погибли в результате обрушения здания на севере Бангкока.

Напомним, мощное землетрясение произошло около полудня в пятницу, 28 марта. Его эпицентр располагался в соседней Мьянме. СМИ сообщают, повторные толчки также ощущались в Китае, Индии и Вьетнаме.