В аэропорту Саратова аварийно сел пассажирский самолет

Началась доследственная проверка по ч.1 ст.263 УК РФ, проводится осмотр места происшествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Саратове, после того как командир судна заметил неисправность в системе. Начата проверка, сообщает Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России.

Инцидент произошел днем, 29 марта 2025 года. Воздушное судно с пассажирами на борту совершило аварийную посадку в аэропорту Гагарин города Саратова.

«Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет», — сообщили следователи.

Началась доследственная проверка по ч.1 ст.263 УК РФ, проводится осмотр места происшествия.