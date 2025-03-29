Задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Правоохранители задержали мужчину, причастного к убийству 13-летней девочки в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

"В рамках расследования уголовного дела оперативно установлен и задержан мужчина, причастный к совершению убийства несовершеннолетней в Тверской области. Им оказался житель Калининского муниципального района", - сообщили в ведомстве.

С задержанным проводятся необходимые следственные действия, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.