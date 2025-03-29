Задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

В Тверской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней школьницы, которая несколько дней назад пропала по пути из дома. Следователи готовят ходатайство об его аресте, сообщает Следственный комитет РФ.

Информацию о задержании 34-летнего жителя Твери распространил в субботу Telegram-канал СК РФ.

«Оперативно установлен и задержан мужчина, причастный к совершению убийства несовершеннолетней в Тверской области. Им оказался 34-летний житель города Твери», — сообщили следователи.

С задержанным проводят следственные действия, готовится ходатайство в суд о заключении его под стражу.

Telegram-каналы сообщают, что задержан 34-летний работник местной пилорамы, ранее судимый за кражи и убийство.

13-летняя Виолетта Смирнова пропала 21 марта, когда ушла из своего дома в деревне Рязаново. Поисками ребенка занимались более 200 человек. Её тело нашли на территории СНТ «Ручеёк».