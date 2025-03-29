Десятки домов в российском городе остались без воды и электричества из-за аварии

Во Владивостоке десятки домов остались без холодной воды и электричества из-за аварии на подстанции. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

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По данным ведомства, из-за аварии на подстанции «Голубинка» в российском городе без света остались 70 многоквартирных домов на улицах Суханова, Некрасовской, Толстого и Грибоедова. Кроме того, более чем в 300 домах прервано холодное водоснабжение.

«Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему расследованию ее причин и условий», — сказано в сообщении прокуратуры Приморья.

Ранее сообщалось, что часть потребителей осталась без электричества в Горно-Алтайске. Авария произошла из-за поджога подстанции.