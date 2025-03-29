«Как собак»: криминалист призвал расстреливать одну категорию осужденных

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru призвал вернуть смертную казнь для серийных убийц и маньяков. По его словам, на содержание данных граждан идут, в том числе, налоги родственников их жертв.

Содержание этих выродков, что парадоксально, оплачивают из своего кармана жертвы, родственники жертв маньяков, серийных убийц. По-моему мнению, их вообще содержать не надо. Как в советские времена — приговорили, расстреляли, закопали и забыли. Никаких УДО и трат государственных средств. Они абсолютно непригодны для общества, если они освободятся, то продолжат совершать свои зверские преступления, — подчеркнул Игнатов.

Эксперт считает, что неотвратимость смертной казни остановит тех, кто решит встать на этот путь. Игнатов отметил, что подобные преступники надеются на гуманность государства в отсутствие смертной казни.

Таких тварей, нелюдей, дьявола в человеческом обличии, чертей...нужно просто уничтожать как бешеных собак. Как только их начнут расстреливать, другие тут же задумаются — стоит ли вставать на этот путь. Они надеются на гуманность государство, что их все равно не расстреляют, они будут жить, хоть и в колониях для пожизненно осужденных в ограниченном пространства, а убитых ими людей уже не вернуть, — подытожил Игнатов.

Ранее ряд СМИ сообщили, что осужденный на пожизненный срок за убийство 11 пожилых женщин фельдшер скорой помощи Максим Петров намерен просить об УДО после 25 лет, прожитых в колонии. Мужчина с 1999 по 2000 год делал смертельные инъекции снотворного пенсионерам с целью ограбления.