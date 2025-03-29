Двух подростков задержали за поджог офиса Народного фронта в Абакане

В Хакасии правоохранители задержали двух подростков за поджог офиса регионального отделения Народного фронта в Абакане, передает пресс-служба МВД республики.

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Народный фронт Хакасии ранее сообщал, что неизвестные подожгли офис регионального отделения движения. Пожарные прибыли быстро, но огонь распространился быстро и половина помещения выгорела почти полностью за 15 минут.

Прибывшие на место происшествия криминалисты обнаружили и изъяли фрагменты бутылок, которые были направлены на экспертизу. Также полицейские изъяли видеозапись, на которой запечатлены двое злоумышленников, скрывающихся с места пожара.

В результате совместной работы полицейских и сотрудников ФСБ были оперативно установлены личности совершивших преступления и их местонахождение. Ими оказались двое жителей города Абакана в возрасте 16 и 17 лет.

Несовершеннолетние были доставлены в полицию, где они сознались, что согласились совершить поджог за денежное вознаграждение, предложенное незнакомцем в одном из мессенджеров.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, уточнили в ведомстве, добавив, что злоумышленники останутся под стражей до избрания им меры пресечения.

Ранее в Калужской области задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры. Преступление они также совершили за денежное вознаграждение, которое им обещал незнакомый человек в одном из мессенджеров.

До этого житель Алтая, находясь в состоянии опьянения, поджег участок своей матери после того, как она запретила ему ехать за спиртным. Выяснилось, что 66-летняя женщина не хотела, чтобы ее сын садился за руль в нетрезвом состоянии. После отказа дать ему ключи от транспортного средства мужчина разозлился, вышел во двор и поджег два рулона сена.