Напавший с ножом на прохожих в центре Амстердама оказался украинцем

Мужчина, который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама, оказался украинцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

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Инцидент с нападением на людей в центре нидерландской столицы произошел в четверг, 27 марта. Ранения тогда получили пять человек — четыре иностранца и одна местная жительница.

«Полиция установила личность подозреваемого. (...) Им оказался 30-летний мужчина украинской национальности», — сообщили правоохранители.

Силовики не привели других подробностей о личности подозреваемого, а также мотивах его поступка.

Ранее 27-летний местный житель Харькова напал с ножом на своих знакомых, объяснив свой поступок тем, что они без разрешения «читали его мысли».