Появились новые подробности о пострадавших при крушении батискафа в Египте россиянах

Двое россиян, пострадавшие при крушении прогулочного батискафа «Синдбад» в Египте, остаются в больницах. Новые подробности об их состоянии раскрыло генконсульство России в Хургаде, передает РИА Новости в субботу, 29 марта.

«По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются два человека, один из них — взрослый», — сообщили в российском генконсульстве.

Отмечается, что остальные пострадавшие уже покинули медицинские учреждения.

Считавшаяся утонувшей на батискафе в Египте россиянка оказалась жива

Ранее появилась информация, что трех пострадавших при крушении батискафа россиян выписали из больницы.

Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, затонул в Египте 27 марта. Большинство людей спаслись, их доставили в больницы, однако шестерым пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота, который не справился с управлением, в результате чего судно налетело на риф.