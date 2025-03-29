Американец сжег части тел расчлененных им родителей в камине

Сообщается, что в США молодой человек жестоко убил своих родителей, а после сжег части их тел в камине.

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Так, сообщается, что молодой человек, проживающий в США, был в хороших отношениях со своими родителями. Он рассказывал им, как учился в колледже, занимался спортом и о том, что якобы успел получить место в компании SpaceX. Родители верили ему, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на иностранный источник.

Однако спустя некоторое время начались проблемы. Так, молодой человек перестал платить за аренду квартиры, объясняя это тем, что он не получил стипендию от колледжа. Отец позвонил в учебное заведение и узнал, что сын появился в колледже лишь однажды.

Родители решили встретиться с сыном и поговорить, однако вскоре после этого они пропали без вести. Начались поиски и допросы, молодой человек часто путался в показаниях.

Тогда стражи порядка отследили передвижение мужчины и обнаружили в лесополосе человеческие останки. В камине в доме родителей молодого человека также нашли фрагменты человеческих костей и лезвия, которыми они были разрезаны. Результаты ДНК показали, что останки принадлежат пропавшим супругам.

Как пишут СМИ, молодой человек убил родителей, отрубил им головы и сжег части фрагментов расчлененных тел в камине. По словам задержанного, причиной стало то, что родители узнали о его лжи.

В результате молодого человека обвинили в убийстве и приговорили к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.