В Тверской области обнаружили тело пропавшей 13-летней школьницы

Тело 13-летней девочки, пропавшей 21 марта, нашли на территории садового товарищества «Ручеек» в Калининском муниципальном округе Тверской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

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По данным ведомства, в день исчезновения подросток вышла из дома в деревне Рязаново, чтобы отправиться к подруге в соседнее село, но до пункта назначения не добралась.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в прокуратуре.

Ранее потерялась еще одна девочка. Затем злоумышленники потребовали выкуп 500 тысяч рублей за ее освобождение. По данным следствия, вечером 18 марта девушка вышла из дома, а спустя два часа отец пропавшей получил видеосообщение от неизвестного человека. На видео девушка просит перевести деньги неизвестному для своего освобождения.