Знаменитая белая пагода Синбьюме разрушена после землетрясения в Мьянме

В результате землетрясения в Мьянме была разрушена знаменитая белая пагода Синбьюме в Мингуне. Кроме того, сильные подземные толчки нанесли серьезный ущерб десяткам популярных туристических мест. Об этом сообщает Baza.

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Древние монастыри и пагоды частично или полностью обратились в руины. Значительные разрушения зафиксированы на дорогах и мостах, что осложнило передвижение по пострадавшим районам.

Среди поврежденных достопримечательностей — монастырь Me Nu Brick, один из исторических памятников региона. Также пострадал мост Ava Bridge, важный транспортный объект, соединяющий берега реки.

Сильные повреждения получил храм Будды Махамуни в Мандалае, одно из главных святых мест страны. Разрушения коснулись и Королевского дворца в Мандалае, имеющего огромное культурное значение для Мьянмы, передает Telegram-канал.

Министерство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации направило в Мьянму два вертолета со спасателями для помощи в ликвидации последствий прошедшего землетрясения. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно различным данным, магнитуда произошедшего в Мьянме землетрясения составила от 7,7 до 7,9 балла. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 1002 человек.