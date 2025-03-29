Землетрясение в Мьянме было эквивалентно 334 атомным бомбам

Землетрясение магнитудой 7,7, которое произошло в Мьянме в пятницу, высвободило энергию, эквивалентную около 334 атомным бомбам, сообщила американский геофизик Джесс Феникс в интервью CNN.

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Она также предупредила, что афтершоки могут длиться в течение нескольких месяцев, поскольку индийская тектоническая плита продолжает врезаться в Евразийскую плиту под Мьянмой. Землетрясение спровоцировало обрушение зданий в сотнях километрах от его эпицентра.

По данным местных властей, в Мьянме погибли не менее тысячи человек. По меньшей мере 10 человек погибли в столице Таиланда Бангкоке. Ранее сообщалось, что, по оценкам Геологической службы США, число погибших в результате землетрясения может превысить 10 тысяч человек, исходя из его небольшой глубины, плотности населения и уязвимости зданий. В регионе Сагайн, к юго-западу от древнего города Мандалая, рухнул 90-летний мост, а также были повреждены некоторые участки шоссе. В столице страны Нейпьидо землетрясение повредило религиозные святыни.

Землетрясение стало самым сильным в Мьянме за более чем столетие. Слабая инфраструктура страны делает ее плохо приспособленной к борьбе с крупными стихийными бедствиями. Группы помощи в Мьянме заявили, что отключения связи и поврежденные дороги затрудняют доступ к людям, нуждающимся в помощи.