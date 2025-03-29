Более тысячи человек погибли в результате землетрясения в Мьянме

Жертвами мощного землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме стали более тысячи человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Указывается, что 1002 человека стали жертвами землетрясения, по меньшей мере 2400 получили травмы. Еще десятки числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные группы продолжают расчищать завалы, под которыми могут находиться пострадавшие. Ожидается, что число жертв может вырасти, поскольку поиски пропавших без вести продолжаются, а многие раненые остаются в критическом состоянии.

Землетрясение произошло около полудня в пятницу, 28 марта, эпицентр располагался к западу от второго по величине города Мьянмы Мандалая. Мощные толчки ощущались и в других крупных городах.

СМИ сообщают, что в Бангкоке (столице соседнего Таиланда) погибли не менее 10 человек, более 100 числятся пропавшими без вести. Повторные толчки ощущались также в Китае, Индии и Вьетнаме.