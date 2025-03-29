AP: Более тысячи человек погибли в результате землетрясения в Мьянме
Жертвами мощного землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме стали более тысячи человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Указывается, что 1002 человека стали жертвами землетрясения, по меньшей мере 2400 получили травмы. Еще десятки числятся пропавшими без вести.
Поисково-спасательные группы продолжают расчищать завалы, под которыми могут находиться пострадавшие. Ожидается, что число жертв может вырасти, поскольку поиски пропавших без вести продолжаются, а многие раненые остаются в критическом состоянии.
Землетрясение произошло около полудня в пятницу, 28 марта, эпицентр располагался к западу от второго по величине города Мьянмы Мандалая. Мощные толчки ощущались и в других крупных городах.
СМИ сообщают, что в Бангкоке (столице соседнего Таиланда) погибли не менее 10 человек, более 100 числятся пропавшими без вести. Повторные толчки ощущались также в Китае, Индии и Вьетнаме.