Стала известна причина бунта заключенных в российской колонии

Восемь осужденных исправительной колонии №46 в Невьянске Свердловской области спровоцировали массовые беспорядки в 2019 году и только сейчас названа их причина. Об этом стало известно из материалов суда.

Следствие установило, что подстрекателем выступил осужденный 1960 года рождения, который, как утверждается, угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой, призывая к бунту. Сообщается, что участники беспорядков повредили камеры наблюдения, громкоговорители и стенды с информацией.

Судебные документы свидетельствуют, что в ходе обыска в помещениях отряда были найдены запрещенные средства связи — сотовые телефоны, спрятанные в тайнике санузла. В показаниях свидетелей указано, что осужденный по фамилии Касимов, выражая недовольство обыском и условиями отбывания наказания, намеревался нарушить порядок в колонии и поднять других на бунт, чтобы добиться смягчения режима. Впоследствии беспорядки были пресечены.

Заключенные устроили бунт в колонии строгого режима под Екатеринбургом

Согласно решению Невьянского городского суда, участники получили сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Свердловский областной суд, как сообщается, оставил приговор без изменений, передает РИА Новости.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о бунте в СИЗО «Водник» и других столичных изоляторах. Член Общественного совета ФСИН Александр Ионов в тот же день опроверг эти сведения. Он отметил, что заключенные стучали в двери и кричали, однако этим все и ограничилось.