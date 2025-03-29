Найден тайник со взрывчаткой у Измайловского кремля в Москве

Тайник с взрывчаткой, предназначенной для теракта в Москве, обнаружили у гаражей на востоке города, рядом с Измайловским кремлем.

Тайник со взрывчаткой, которую планировали использовать для теракта в Москве, был найден возле гаражей рядом с Измайловским кремлем, передает РИА «Новости».

Место, где был обнаружен тайник, расположено возле Серебряно-Виноградного пруда. В непосредственной близости находится также отель «Альфа Измайлово».

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Выбор места для тайника мог быть обусловлен его оживленностью и возможностью скрыться в толпе прохожих. Здесь гуляют молодые родители с детьми, пожилые жители района и владельцы собак.

В пятницу ФСБ предотвратила теракт в административном здании Москвы, задержав завербованного украинскими спецслужбами мужчину с самодельным взрывным устройством. Гражданин России проводил разведку у одного из московских МФЦ и имел при себе пятикилограммовую бомбу.