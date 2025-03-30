Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заявил, что покинул его последним

Капитан батискафа с российскими туристами, затонувшего в Хургаде, сообщил, что покинул судно последним.

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— Я — последний, кто покинул батискаф после того, как он был затоплен и пропала видимость внутри, — объяснил капитан батискафа.

По его словам, вода попала внутрь корабля ещё до того, как он должен был отправиться в плавание от морской платформы.

В статье сообщается, что Хусам Салем, адвокат, представляющий интересы капитана, рассказал, что его подзащитный неоднократно обращался с просьбой увеличить количество членов экипажа батискафа и провести техническое обслуживание судна. Однако компания-владелец не ответила на эти запросы, передает египетская газета Al Masry Al Youm.

Днем 27 марта на расстоянии одного километра от берега батискаф «Синдбад» столкнулся с рифом. В день происшествия на морском судне проводили подводную экскурсию. Вместе с экипажем на борту находились 45 человек, в том числе дети.

Генеральное консульство России подтвердило начало процесса репатриации тел граждан, погибших в результате крушения батискафа на египетском курорте Хургада.