Сильное землетрясение произошло у берегов Тонга в Океании

Землетрясение магнитудой 7 произошло у берегов Тонга в Океании
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7 у берегов Тонга в Океании.
Информация об этом появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Подземные толчки произошли на расстоянии 139 км к северо-востоку от Нукуалофы (население: 22 400).
Объявлена угроза цунами.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в центральной части Казахстана.