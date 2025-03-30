Сильное землетрясение произошло у берегов Тонга в Океании

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7 у берегов Тонга в Океании.

Информация об этом появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки произошли на расстоянии 139 км к северо-востоку от Нукуалофы (население: 22 400).

Объявлена угроза цунами.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в центральной части Казахстана.