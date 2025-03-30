Угроза цунами объявлена у берегов Королевства Тонга

Мощное землетрясение произошло в Тихом океане, близ островов Тонга. Объявлена угроза цунами для районов вблизи эпицентра, сообщает Fox Weather.

Толчки ощущались рано утром в понедельник, 31 марта по местному времени (15:00 воскресенья мск).

«По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано примерно в 90 км к юго-востоку от Пангаи, Тонга, около 1:18 утра по местному времени», — сказано в сообщении.

Землетрясение произошло на глубине около 9,6 км.

Сейсмологи США предупредили об угрозе возникновения цунами в радиусе 300 км от эпицентра.

Королевство Тонга расположено в Полинезии, на 177 островах одноимённого архипелага. Население — около 100 тысяч человек.

Ранее в РАН заявили, что мощное землетрясение в Мьянме, может привести к возникновению сильного цунами в Тихом океане.