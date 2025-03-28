В Австралии на международном авиашоу упал самолет

Во время Австралийского международного авиашоу «Авалон» разбился легкомоторный самолет Pitts Special . Пилот госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет портал People.

Инцидент произошел в пятницу, 28 марта, на аэродроме к юго-западу от Мельбурна.

50-летний пилот во время демонстрации летного мастерства не справился с управлением. В результате, самолет вошел в штопор и рухнул на взлетную полосу. Зрители не пострадали.

Врачи экстренно госпитализировали летчика из команды Paul Bennett Aerobatics в одну из местных клиник.

«Самолёт выполнял фигуры высшего пилотажа и упал на землю. Пилот находится в тяжёлом, но стабильном состоянии и был доставлен в больницу для лечения», — уточнил представитель Австралийского международного авиашоу.

По его словам, шоу завершило свою работу, чтобы позволить следственной группе Австралийского бюро транспортной безопасности получить полный и свободный доступ к месту происшествия.