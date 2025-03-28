В Адыгее обнаружили тело находившегося в перевернувшейся лодке с ребенком

ТАСС

Спасатели ГУ МЧС России по Адыгее обнаружили тело мужчины, который находился вместе с ребенком в перевернувшейся лодке на Краснодарском водохранилище, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

В Адыгее обнаружили тело находившегося в перевернувшейся лодке с ребенком
© РИА Новости

Ранее сообщалось, что Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по республике и Теучежской межрайонной прокуратурой проводятся проверки по факту инцидента с перевернувшейся на Краснодарском водохранилище лодкой, в которой находились мужчина и ребенок. Тело ребенка было обнаружено спасателями, велись поиски мужчины.

"Спасатели МЧС обнаружили также тело мужчины, который находился с ребенком в лодке", - сказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что в пятницу мужчина и женщина с ребенком приехали из Краснодара в аул Пшикуйхабль Теучежского района на берег Краснодарского водохранилища. Женщина осталась на берегу, мужчина и ребенок в лодке отплыли от берега, лодка перевернулась.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры республики.

Происшествия
МЧС России
Следственный комитет
Генпрокуратура РФ
Республика Адыгея
Майкоп
Краснодар