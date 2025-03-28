В Адыгее обнаружили тело находившегося в перевернувшейся лодке с ребенком

Спасатели ГУ МЧС России по Адыгее обнаружили тело мужчины, который находился вместе с ребенком в перевернувшейся лодке на Краснодарском водохранилище, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по республике и Теучежской межрайонной прокуратурой проводятся проверки по факту инцидента с перевернувшейся на Краснодарском водохранилище лодкой, в которой находились мужчина и ребенок. Тело ребенка было обнаружено спасателями, велись поиски мужчины.

"Спасатели МЧС обнаружили также тело мужчины, который находился с ребенком в лодке", - сказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что в пятницу мужчина и женщина с ребенком приехали из Краснодара в аул Пшикуйхабль Теучежского района на берег Краснодарского водохранилища. Женщина осталась на берегу, мужчина и ребенок в лодке отплыли от берега, лодка перевернулась.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры республики.