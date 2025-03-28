Россия в пятницу, 28 марта, направила в Мьянму два самолета со спасателями и врачами для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе практически во всех районах Таиланда. Погибли 144 человека.

«По указанию президента РФ [Владимира Путина] и поручению главы МЧС России [Александра Куренкова] группа российских спасателей двумя спецбортами вылетела из подмосковного аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения», — отметили в пресс-службе.

В сводный отряд вошли 120 спасателей аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

В его состав также включены кинологические расчеты для поиска людей под завалами, врачи-анестезиологи и психологи МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что отправленные в Мьянму специалисты имеют огромный опыт ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе разрушительных землетрясений, готовы к проведению поисково-спасательных работ в самых сложных условиях.