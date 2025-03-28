Бастрыкину представят доклад о расследовании крушения батискафа в Египте

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о крушении батискафа с российскими гражданами у берегов Хургады.

Бастрыкину представят доклад о расследовании крушения батискафа в Египте
© СК РФ

Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Отмечается, что Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования дела.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Директор Egyptian Hospital Абдель Кадер Двейдар сообщил, что состояние россиян, пострадавших в результате крушения батискафа у берегов Хургады в Египте, продолжает улучшаться.

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