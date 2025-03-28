Майор полиции погиб в тире в Псковской области

Инструктор стрелкового тира центра профессиональной подготовки УМВД по Псковской области погиб во время огневой подготовки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в пятницу, 28 марта, во время огневой подготовки.

«В результате неосторожного обращения с боевым стрелковым оружием один из инструкторов учебного центра получил огнестрельное ранение», — пояснили в ведомстве.

В СК отметили, что несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, майор полиции скончался на месте происшествия от полученного ранения.

Следователи осматривают место ЧП, допрашивают свидетелей. По делу назначены необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).