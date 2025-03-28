В Петербурге начали находить человеческие части тел

В пятницу у входа в парк на Павловском шоссе в Петербурге нашли человеческие останки в пакете, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение источника. Ранее в Черной речке водолазы нашли и потеряли оторванную ногу человека.

Это старые останки взрослого человека, череп, на месте работают следователи, сообщил собеседник «Фонтанки».

До этого издание сообщало, что в Петербурге в Черной речке вторые сутки ищут замотанную в черный пакет человеческую ногу. Водолазы в районе Чернореченского моста наткнулись на пакет, в котором была оторванная в районе колена человеческая нога.

Водолазы испугались, конечность доставать не стали, она ушла на дно. Сейчас ведется ее поиск.

В начале марта в Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве, до этого на берегу Невы в чемоданах были найдены человеческие останки.