Под Петербургом дети нашли череп ребенка

В пятницу,28 марта, в правоохранительные органы обратились юная местная жительница, которая во время прогулки нашла в Пушкинском районе Санкт-Петербурга останков ребенка, сообщает телеграм-канал 78.ru.

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По информации сми, страшная находка была в пакете, который был оставлен рядом со входом в Отдельный парк в Пушкине. Гулявшие по парковой территории дети нашли оставленный череп около канализационной трубы.

По предварительной информации, череп принадлежит ребёнку младшего школьного возраста.

На месте обнаружения человеческих останков работает представитель ГСУ СК России по Петербургу.