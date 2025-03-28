Выросло число жертв землетрясения в Мьянме

Количество жертв землетрясения в Мьянме выросло до 144 человек, пострадали 732. Число погибших может увеличиться, пишет Reuters.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу, 28 марта, на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.

«В общей сложности 144 человека погибли, 432 человека получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо. Нам известно, что 300 человек в Сагаинге и Кьяуксе все еще считаются пропавшими, а всего 732 человека получили ранения», — уточнил председатель государственного административного совета Мьянмы, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.

По данным агентства, число погибших после подземных толчков в Бангкоке увеличилось до 5 человек, 117 числятся пропавшими без вести.

Землетрясение в Таиланде и Мьянме: первые кадры

Количество жертв катастрофы растет, по словам местных властей, по мере разбора завалов.