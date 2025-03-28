МАК завершил расследование катастрофы Superjet в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование катастрофы самолета SSJ авиакомпании «Аэрофлот», которая произошла 5 мая 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево». Отчет опубликован на сайте МАК.

В комитете указали, что изучили все известные обстоятельства катастрофы и вместе с Германией, США и Францией провели и проанализировали большой объем дополнительных исследований. Отмечается, что целью расследования было только предотвращение авиационных происшествий в будущем, установление вины и ответственности за произошедшее не относится к компетенции МАК. По итогам работы комиссия определила причины и способствующие факторы катастрофы, а также разработала рекомендации по безопасности полетов, которые направила авиационным властям, эксплуатантам, разработчику самолета RRJ-95, сертифицирующим организациям и ФГУП «Госкорпорации по ОрВД».

«Причиной авиационного происшествия с самолетом RRJ-95B RA-89098 явились некоординированные управляющие действия командира воздушного судна на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП ("козлении"), выразившиеся в неоднократном несоразмерном знакопеременном перемещении ручки управления по тангажу с фиксацией в крайних положениях», — говорится в тексте.

В МАК добавили, что данные действия привели к трем "грубым" приземлениям самолета, вследствие чего величина поглощенной энергии значительно превышала максимальные значения, для которых проводилась оценка прочности конструкции при RRJ-95, что привело к разрушению силовых элементов планера, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара. Способствующим фактором катастрофы стала недостаточная проинформированность и навыки экипажа, позволяющие пилотировать самолет в ручном режиме. Подчеркивается, что ошибка бортпроводника по открытию задней двери не повлияла на тяжесть последствий пожара.

Напомним, что 5 мая 2019 года Superjet, вылетевший из Шереметьево в Мурманск, экстренно вернулся в столичный аэропорт и совершил аварийную посадку. Это произошло примерно через 30 минут полета, причиной жесткой посадки стало попадание молнии в самолет. При посадке у судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате произошедшего 41 человек погиб, еще десять пострадали.