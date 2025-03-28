В ОАЭ загорелся крупный аквапарк

Мощный пожар произошел на территории аквапарка Yas Waterworld в Абу-Даби (ОАЭ), где планировалось строительство самой высокой водной горки в стране. Видео с места ЧП, опубликованное в соцсети X, показывает масштабные языки пламени и густой дым.

© Газета.Ru

На кадрах видно, как огонь охватил часть строящегося развлекательного комплекса. По словам очевидцев, экстренные службы быстро отреагировали и приступили к тушению. Полиция блокировала въезды и выезды в районе аквапарка для обеспечения безопасности.

Yas Waterworld является одним из крупнейших аквапарков ОАЭ. Ранее в ОАЭ не фиксировалось подобных ЧП .

23 марта российских туристов призвали воздержаться от поездок в районы Южной Кореи, охваченные пожарами.

Пожары начались в уезде Санчхон провинции Кёнсан. С лесов огонь перекинулся на десятки жилых домов. 1,5 тысячи людей эвакуировали из самых опасных мест. Власти Южной Кореи ввели режим национального бедствия в юго-восточной части страны из-за пожаров.