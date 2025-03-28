В Кирове будут судить мужчину, похитившего соперника своего пасынка

Перед судом предстанет 39-летний житель Кирова, похитивший 20-летнего юношу, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Мотив похищения - ссора пострадавшего с пасынком обвиняемого из-за девушки.

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Согласно информации уголовного дела, в ночь с 6 на 7 января 39-летний мужчина, будучи в изрядном подпитии, решил обеспечить своему пасынку возможность выяснить отношения с соперником из-за девушки. С этой целью он похитил 20-летнего местного жителя, привез его в квартиру и пристегнул наручниками к батарее, после чего несколько раз выстрелил в него из пневматического газобаллонного пистолета. Через некоторое время потерпевшего отпустили, после чего он обратился в правоохранительные органы.

Впоследствии было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ "Похищение" и части 2 статьи 116.1 УК РФ "Совершение иных насильственных действий лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия".