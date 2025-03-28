Пьяный россиянин покусал бортпроводников во время полета в Таиланд

Российский турист выпил бутылку виски и покусал бортпроводников во время полёта в Таиланд. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 47-летний мужчин приобрел в дьюти-фри в аэропорту Казани виски Red Label. Прошел на борт лайнера Boeing 777 компании Red Wings, занял место, после взлета выпил всю бутылку и «захотел еще крепенького».

«Бортпроводники ему вежливо отказали. Тогда Ильгизар набросился на одного из них, начал кусаться и плеваться», — пояснили журналисты.

В Пхукете россиянин вел себя спокойно, никаких проблем не доставлял. Обратно полетел самолетом этого же авиаперевозчика. Сотрудники компании узнали мужчину и перед посадкой в Казани сообщили на землю, что «на борту тот самый дебошир».

В России его задержали правоохранители. Предположительно, он будет привлечен к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в самолете, выполнявшем рейс из Москвы в Красноярск, нетрезвый пассажир устроил дебош. Бортпроводникам пришлось связать его скотчем.