Москвич разбил окна и двери трех заведений, чтобы найти место для сна

Сотрудники столичной Росгвардии задержали мужчину, разбившего окна и двери трех заведений на западе Москвы. Злоумышленник рассказал, что искал место для сна.

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Об этом в пятницу, 28 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ведомства.

— В дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» с одного из охраняемых объектов на Кутузовском проспекте. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили разбитое окно в ломбарде. <...> Проследовав по улице, они заметили, что были повреждены двери еще двух помещений, — рассказали в Росгвардии.

В третьем заведении силовики нашли спящего 50-летнего москвича. Он признался, что разбивал двери, чтобы поспать.

Ранее росгвардейцы задержали 42-летнего пьяного мужчину из Нижнего Новгорода, разбившего окно в МФЦ и пытавшегося сбежать с места происшествия.