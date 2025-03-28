Во ФСИН прокомментировали информацию об УДО серийного убийцы «Доктора Смерть»

Данные о возможном скором условно-досрочном освобождении из колонии в пермском Соликамске серийного убийцы Максима Петрова, известного в качестве «Доктора Смерть», не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в краевом ГУ ФСИН.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что получивший пожизненный срок за убийство 11 человек Петров может выйти на свободу по УДО из ИК-2 «Белый лебедь» в Соликамске в апреле. Он находится там уже 25 лет. Указывалось, что администрация колонии может одобрить желание Петрова отправить ходатайство о досрочном освобождении в суд при наличии у него положительной характеристики и отсутствии грубых нарушений за последние четыре года.

«Появившаяся информация об УДО не соответствует действительности», — прокомментировали это в ГУ ФСИН по Пермскому краю.

Других пояснений по этому поводу в ведомстве не дали.

Напомним, что Петров был приговорен к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима в ноябре 2003 года. С августа 1997 года по январь 2000 года он убил 11 человек: работая врачом скорой помощи в Санкт-Петербурге он делал пациентам смертельные инъекции и похищал их имущество.