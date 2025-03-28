Опубликованы последние снятые погибшей в Хургаде россиянкой кадры

Издание RT опубликовало последние кадры, снятые погибшей в Хургаде россиянкой. Видео размещено в Telegram-канале.

Уточняется, что ролик сняла два дня назад жительница Выборга, которая была одной из пассажирок затонувшего батискафа. На нем виден пляж отеля, где остановилась россиянка.

Стало известно, что сотрудники затонувшего батискафа «Синдбад» не умели плавать

По данным источника, женщина прилетела на отдых с семьей. Помимо нее, жертвами трагедии стали ее дочь и один из сыновей. Муж туристки и ее второй сын выжили и сейчас находятся в больнице.