В суд передали дело бывшего замгубернатора российского региона

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело бывшего замглавы Ростовской области Виталия Кушнарева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

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Кушнарев обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему») УК РФ,

Чиновника задержали при получении первого транша в размере 27 миллионов рублей. При этом подрядчик намеревался передать ему три процента от стоимости контракта, что равно 93 миллионам рублей. Еще два миллиона рублей Кушнарев должен был получать ежемесячно. Также обвиняемый в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки «Кольт» и патроны к нем.

Кушнарев вошел в состав правительства Ростовской области в 2010 году, а спустя четыре года возглавил министерство транспорта региона. С 2016 по 2019 год руководил администрацией Ростова-на-Дону, позже занял пост председателя совета директоров Региональной корпорации развития.

В 2021 году его избрали депутатом Госдумы, где он стал членом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В конце мая полномочия Кушнарева досрочно прекратили, затем он вернулся в Минтранс Ростовской области.