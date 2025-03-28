Бывшего зампреда Верховного суда и экс-зампрокурора КБР объявили в розыск

ля Верховного суда Кабардино-Балкарии (КБР) Мурат Эфендиев и экс-зампрокурора республики Азрет Кадыров объявлены в розыск по делу о мошенничестве с земельным участком в Приэльбрусье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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Обвиняемым также вменяют отмывание денег на сумму 31 млн рублей.

Эфендиев, занимавший должность зампреда суда, подозревается в организации схемы по незаконному отчуждению участка площадью 6 тыс. кв. метров. Его предполагаемая соучастница — Лариса Кадырова, сестра Азрета Кадырова — ранее была задержана по обвинению в хищении права собственности.

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