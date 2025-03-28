Мощный водопад с небоскреба смыл толпу при землетрясении в Бангкоке

Людей смыло водой из бассейна, расположенного на крыше многоэтажки в Бангкоке. Кадры, распространяющиеся в социальных сетях, опубликовало издание Readovka.

Утверждается, что инцидент произошел в районе Чайна-таун. Камера видеонаблюдения запечатлела улицу с людьми, на которых обрушился поток воды — она вылилась из бассейна на крыше здания во время землетрясения. Судя по кадрам, могли пострадать несколько человек. Официальных заявлений по поводу инцидента пока нет.

Напомним, что 28 марта территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались в соседних странах, в том числе и в Таиланде. В Бангкоке землетрясение было зафиксировано около 13:20 по местному времени (9:20 мск).

Появились кадры из разрушенной землетрясением Мьянмы

Жителей многоэтажных домов Бангкока экстренно эвакуировали. Кроме того, началась эвакуация туристов из отелей. В интернете также появился видеоролик, на котором видно, как вода выплескивается из бассейнов на крышах небоскребов. Одно из высотных зданий обрушилось.