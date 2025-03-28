Названо число погибших при землетрясении в Мьянме

В результате обрушений, произошедших на фоне мощных землетрясений в Мьянме, погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на больницу второго крупнейшего города страны Мандалай.

Мощное землетрясение сегодня было зафиксировано на территории Мьянмы. По различным данным, его магнитуда достигала 7,7-7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

Толчки ощущались в соседних странах, в том числе и в Таиланде. В Бангкоке землетрясение было зафиксировано около 13:20 по местному времени (9:20 мск). По данным тайских СМИ, магнитуда на севере Таиланда достигала 4,2.

По данным Eleven Myanmar, пятеро детей погибли в результате обрушения монастыря в городе Таунгу. В штате Южный Шан обрушилось здание гостиницы Aung Pan, два человека погибли, около двадцати оказались под завалами, сообщал портал DVB.