Названо число погибших при землетрясении в Мьянме

Лера Букина

В результате обрушений, произошедших на фоне мощных землетрясений в Мьянме, погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на больницу второго крупнейшего города страны Мандалай.

Названо число погибших при землетрясении в Мьянме
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Мощное землетрясение сегодня было зафиксировано на территории Мьянмы. По различным данным, его магнитуда достигала 7,7-7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

Толчки ощущались в соседних странах, в том числе и в Таиланде. В Бангкоке землетрясение было зафиксировано около 13:20 по местному времени (9:20 мск). По данным тайских СМИ, магнитуда на севере Таиланда достигала 4,2.

По данным Eleven Myanmar, пятеро детей погибли в результате обрушения монастыря в городе Таунгу. В штате Южный Шан обрушилось здание гостиницы Aung Pan, два человека погибли, около двадцати оказались под завалами, сообщал портал DVB.