Росгвардия задержала похитившего миллионы из машины россиянина и попала на видео

Сотрудники Росгвардии совместно с коллегами из МВД задержали 44-летнего жителя Омска, подозреваемого в хищении миллионов рублей из чужого автомобиля на Новом Арбате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении ведомства и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики взламывают входную дверь при помощи специального инструмента. Далее они проходят в квартиру, где и задерживают злоумышленника.

По версии следствия, мужчина подошел к машине потерпевшего в центре Москвы и, используя устройство подавления радиосигнала, проник в салон. Оттуда он похитил 3,5 миллиона рублей наличными, а затем распорядился деньгами по собственному усмотрению.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижнем Новгороде местный житель ограбил ювелирный магазин в торговом центре.