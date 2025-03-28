Считавшаяся утонувшей на батискафе в Египте россиянка оказалась жива

Россиянка Кристина Валиуллина, которая считалась погибшей при крушении экскурсионного батискафа в Египте, жива. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде.

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Прогулочный батискаф «Синдбад» затонул 27 марта у побережья египетской Хургады. Первоначально сообщалось, что погибли четверо граждан России. Позднее в генконсульстве России уточнили, что жертвами катастрофы стали шесть человек, в том числе двое детей. Среди погибших были Кристина и Равиль Валлиулиновы.

«Кристина Валиуллина жива и находится в больнице. Погиб ее муж», - сообщили в генконсульстве.

Напомним, что батискаф должен был совершить экскурсию к коралловому рифу. На его борту находились 45 туристов из России. По предварительным данным, «Синдбад» получил повреждения, столкнувшись с рифом. При этом одна из пассажирок затонувшего батискафа рассказала, что судно начало тонуть еще в тот момент, когда шла посадка пассажиров.