СК обвинил военных ВСУ в сбросе взрывчатки на эвакуировавшихся жителей Суджи

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в марте с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывчатку на пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи Курской области. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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По данным следствия, в результате атаки три человека получили ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В рамках предварительного расследования следователи установят причастных украинских военных и привлекут их к ответственности, отметили в СК.

Несколькими часами ранее СК сообщил, что двоих служащих ВСУ приговорили к 14 годам лишения свободы за теракт в Курской области. Первые три года они проведут в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии строгого режима.

Утром 28 марта командир подразделения саперов «Потап» рассказал, что ВСУ изощреннее минировали оккупированные участки в Курской области, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий. Он отметил, что с заминированными объектами работают опытные саперы.