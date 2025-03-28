Мигранты жестоко избили и надругались над приятелем

В Казани силовики задержали двух иностранных граждан, которых заподозрили в насилии и вымогательстве денег, сообщает KazanFirst.

Правоохранителями задержаны уроженцы Узбекистана, 41-летняя женщина и 33-летний мужчина.

По данным полиции, подозреваемые мучали и вымогали деньги с земляка, ровесника насильника. Насилие и издевательства над жертвой происходили в понедельник, 24 марта, в частном домовладении по улице Ирек в столице Татарстана.

Женщина и мужчина сначала избили мужчину, затем изнасиловали его бутылкой, снимая происходящее на видео. Затем мучители стали требовать с пострадавшего 250 тысяч рублей, пообещав распространить кадры с насилием в социальных сетях, если мужчина не даст им денег.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве.

Подозреваемые в совершении преступлений задержаны.