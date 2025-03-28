Главного редактора российской газеты повторно задержали после выхода из спецприемника

В Свердловской области правоохранители задержали главного редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Георгия Краснова.

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Задержание произошло после выхода Постников из спецприемника Нижнего Тагила. В настоящее время главреда газеты везут в полицейский отдел для составления протокола по статье о публичной демонстрацию экстремистской символики. Заседание назначено на 28 марта, оно пройдет в Академическом суде Екатеринбурга, добавил адвокат.

Защитник назвал происходящую с его подзащитным ситуацию классическим примером бесконечной административной «карусели».

Постникова задержали 28 февраля в Екатеринбурге из-за поста четырехлетней давности. Его обвинили в публикации экстремистской символики и арестовали на 14 суток.