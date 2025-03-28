На станции московского метро загорелся вагон поезда

Сильное задымление произошло на станции метро «Савеловская» в Москве после возгорания вагона, сообщает РИА Новости. Станцию закрыли для пассажиров.

Как сообщает Дептранс Москвы в Telegram-канале, сейчас движения нет от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке. Никто не пострадал. Специалисты проверяют задымившийся поезд.

«Данный состав обслуживается компанией изготовителем по контракту жизненного цикла, точные причины установит специальная комиссия», — добавили в департаменте.

Сейчас Дептранс прилагает все усилия для скорейшего восстановления движения. Пассажиров просят пользоваться поездами, которые движутся против часовой стрелки, а также радиальными линиями.