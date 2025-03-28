Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на севере Москвы

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире жилого дома на Онежской улице. Соседи рассказали, что утром из помещения, где он жил с супругой, были слышны звуки ссоры. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В квартире жилого дома на ул. Онежская обнаружено тело мужчины 1986 г.р. с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. <...> Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела, на контроле в прокуратуре, — рассказала она.

Ранее тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Бутовском лесопарке в Новой Москве. Сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку.