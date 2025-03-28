Раскрыто предположительное число российских туристов в Бангкоке во время землетрясений

До двух тысяч российских туристов может находиться в Бангкоке во время землетрясений. Предположительное число раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

© Lenta.ru

Отмечается, что около четверти из них — организованные путешественники. Кроме того, в столице Таиланда живет много россиян — не туристов. О пострадавших в городе туроператоры пока не сообщали.

В генконсульстве РФ на Пхукете заявили ТАСС, что на пляжных курортах страны российские туристы не пострадали. По данным АТОР, паники и разрушений там нет, люди продолжают спокойно отдыхать на Пхукете и в Паттайе.

При этом информация сервиса FlightRadar 24 и электронных табло аэропортов свидетельствует, что гавани работают в штатном режиме, вопреки новостям о закрытии. Среднее время задержки рейсов в Бангкоке составляет 5 минут.