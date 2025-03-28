Землетрясение в Таиланде и Мьянме: первые кадры

В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение. Сейсмологи сообщают о двух сильных подземных толчках с магнитудой 7,9 и 6,4 баллов. На севере Таиланда магнитуда землетрясения составила 4,2 балла, в районе Чатучак в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Как сообщают СМИ, под завалами здания могут находится 43 рабочих.

На фоне землетрясения жителей высотных домов попросили покинуть помещения, метро в городе прекратило работу, а на дорогах появились глухие пробки. Также в Таиланде временно остановили работу аэропорты. Введен режим ЧП.

В Мьянме повреждения получили жилые дома, разрушен мост. По данным AFP, многочисленные пострадавшие поступили в одну из больниц столицы страны.

Первые последствия землетрясения - в галерее "Рамблера".