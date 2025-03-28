Землетрясение в Таиланде и Мьянме: первые кадры

Александр Котлеткин
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Последствия землетрясения в Мьянме
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Последствия землетрясения в Мьянме 
© Соцсети
Последствия землетрясения в Мьянме
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Последствия землетрясения в Мьянме 
© Соцсети
Момент обрушения здания в центре Бангкока
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Момент обрушения здания в центре Бангкока 
© Соцсети
Последствия землетрясения в Мьянме
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Последствия землетрясения в Мьянме 
© Соцсети

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Последствия землетрясения в Мьянме
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Последствия землетрясения в Мьянме 
© Соцсети
Улицы Бангкока в первые минуты после землетрясения
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Улицы Бангкока в первые минуты после землетрясения 
© globallookpress.com
Улицы Бангкока в первые минуты после землетрясения
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Улицы Бангкока в первые минуты после землетрясения 
© globallookpress.com
Улицы Бангкока в первые минуты после землетрясения
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Улицы Бангкока в первые минуты после землетрясения 
© globallookpress.com
Жители многоэтажных домов во время эвакуации в Бангкоке
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Жители многоэтажных домов во время эвакуации в Бангкоке 
© ТАСС

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Жители многоэтажных домов во время эвакуации в Бангкоке
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Жители многоэтажных домов во время эвакуации в Бангкоке 
© DPA/TACC
Последствия землетрясения в Мьянме
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Последствия землетрясения в Мьянме 
© globallookpress.com
Последствия землетрясения в Мьянме
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Последствия землетрясения в Мьянме 
© globallookpress.com
Последствия землетрясения в Мьянме
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Последствия землетрясения в Мьянме 
© EPA/TACC
Последствия землетрясения в Бангкоке
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Последствия землетрясения в Бангкоке 
© EPA/TACC

В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение. Сейсмологи сообщают о двух сильных подземных толчках с магнитудой 7,9 и 6,4 баллов. На севере Таиланда магнитуда землетрясения составила 4,2 балла, в районе Чатучак в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Как сообщают СМИ, под завалами здания могут находится 43 рабочих.

На фоне землетрясения жителей высотных домов попросили покинуть помещения, метро в городе прекратило работу, а на дорогах появились глухие пробки. Также в Таиланде временно остановили работу аэропорты. Введен режим ЧП.

В Мьянме повреждения получили жилые дома, разрушен мост. По данным AFP, многочисленные пострадавшие поступили в одну из больниц столицы страны.

Первые последствия землетрясения - в галерее "Рамблера".

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