Стало известно, пострадали ли россияне при землетрясении в Таиланде

В результате землетрясения российские туристы не пострадали на курортах Таиланда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турагентов и генконсульство РФ на Пхукете.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло сегодня на территории Мьянмы, толчки ощущались в соседних странах, в том числе и в Таиланде. В Бангкоке землетрясение началось около 13:20 по местному времени (9:20 мск). Тайские СМИ сообщали, что магнитуда на севере Таиланда составила 4,2. При этом этом эпицентр толчков находился непосредственно в Мьянме.

Со слов турагентов, в Паттайе толчки ощущались на верхних этажах зданий. Никто из российских туристов за помощью не обращался, отметили собеседники агентства. Генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов также отметил, что на Пхукете толчков не фиксировалось.

«Соответственно, никто из российских граждан не обращался за помощью», - добавил Иванов.

По данным Mash, почти две тысячи туристов из России могут находиться в Бангкоке. При этом там же многие граждане РФ проживают на постоянной основе. Сообщается, что в курортных зонах страны люди не паникуют - туристы на Пхукете и в Паттайе продолжают отдыхать.

По данным на 11:40 по московскому времени, погиб один местный рабочий. Также уточняется, что не менее 50 человек ранены. Правительство Таиланда предупредило о возможных повторных толчках. В стране введен режим чрезвычайного положения (ЧП).